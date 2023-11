Honduras surpreende México (2-0) na ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 6:43 Para compartilhar:

Honduras surpreendeu com uma vitória por 2 a 0 sobre o México no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, em uma sexta-feira (17) que teve a suspensão do duelo entre Jamaica e Canadá devido à forte chuva em Kingston.

Em Tegucigalpa, Honduras venceu a primeira partida do confronto contra os mexicanos com gols de Anthony Lozano, aos 30 minutos, e Bryan Róchez, aos 71 no Estádio Nacional Chelato Uclés, diante de cerca de 25 mil torcedores.

“Falta um jogo, tudo pode acontecer, hoje aprendemos muito, foi uma grande lição e temos que aprender com isso”, disse o mexicano Edson Alvarez, após a partida.

O duelo será definido na próxima terça-feira, no lendário estádio Azteca na capital mexicana.

– Chuva suspende Jamaica-Canadá –

Em outra disputa das quartas de final a partida entre Jamaica e Canadá foi interrompida em Kingston devido à forte chuva.

Depois de ser adiado por mais de uma hora, o jogo foi remarcado para este sábado, a partir das 15h30 GMT, informou a Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf).

O jogo de volta será disputado na terça-feira, em Toronto.

As seleções que avançam às semifinais garantem vaga na Copa América dos Estados Unidos-2024.

– Quartas de final da Liga das Nações da Concacaf (ida):

Estados Unidos – Trinidad e Tobago 3-0

Costa Rica – Panamá 0-3

Honduras – México 2-0

Jamaica – Canadá – adiado

bur-gfe/aam

