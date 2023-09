Honduras propõe para ONU convênio internacional contra corrupção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 17:40 Compartilhe

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, entregou ao secretário-geral da ONU nesta segunda-feira (18) uma proposta formal de convênio para criar uma comissão internacional contra a corrupção no país centro-americano, com a esperança de que seja assinada antes do final deste ano, informou a Presidência em comunicado.

Xiomara reuniu-se com António Guterres nesta segunda-feira, véspera da abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, que reunirá em torno de 140 governantes de todo o mundo ao longo desta semana em Nova York.

Segundo o comunicado das autoridades hondurenhas, a presidente “entregou a proposta formal do convênio para a instalação da Comissão Internacional Contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (CICIH), com faculdades de imparcialidade, independência e autonomia”.

Por sua vez, o departamento de imprensa da ONU limitou-se a informar sobre o encontro em que Xiomara e Guterres “abordaram os avanços relacionados à implementação do Memorando de Entendimento”.

A criação da CICIH é uma promessa de campanha de Xiomara Castro e seria similar à que funcionou na Guatemala com aval da ONU entre 2007 e 2019.

O acordo para criar a comissão deve ser aprovado pelo Congresso hondurenho, composto por 128 deputados, a maioria opositores.

Uma comissão anterior da Organização dos Estados Americanos (OEA), vigente entre 2016 e 2020, acusou vários deputados suspeitos de corrupção, motivo pelo qual foi cancelada pelo Congresso.

af/gm/dd/rpr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias