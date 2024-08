Honduras incinera toneladas de cocaína apreendidas no Mar do Caribe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Autoridades de Honduras incineraram neste sábado (3) 4,1 toneladas de cocaína apreendidas há uma semana em uma operação no Mar do Caribe, na qual foram detidos dois hondurenhos e três colombianos, informou a Polícia Militar.

“Foi uma operação bem-sucedida, que culminou com a incineração de 4.115” quilos de cocaína, disse o capitão José Coello, porta-voz da Polícia Militar, em vídeo publicado na rede social X.

A droga foi queimada em um campo da instituição na capital hondurenha, na presença do Ministério Público e de outras entidades, acrescentou Coello. “Foram reduzidos a cinzas mais de 49 milhões de dólares”, detalhou, referindo-se ao valor estimado da cocaína, equivalente a cerca de R$ 281 milhões.

O carregamento foi apreendido pela Força Naval no sábado passado, em águas do Caribe, perto do departamento de Gracias a Dios. Dois hondurenhos e três colombianos, que transportavam a droga em uma lancha, foram presos.

A apreensão foi uma das maiores realizadas por Honduras neste ano, segundo autoridades. Um total de 5,6 toneladas de cocaína já haviam sido incineradas pela Polícia Militar no dia 13 de junho.

Honduras e outros países da América Central são classificados como pontos de passagem da cocaína procedente dos países produtores da América do Sul com destino ao mercado dos Estados Unidos.

