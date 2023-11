Honduras apreende carga de quase 500 quilos de fentanil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 20:43 Para compartilhar:

Uma carga de quase 500 quilos de fentanil foi apreendida em Honduras depois da chegada de um contêiner em uma embarcação procedente do Reino Unido com escala na Colômbia, informaram as autoridades hondurenhas nesta quarta-feira (8).

O Ministério Público informou, em nota, que “a Promotoria Especial contra o Crime Organizado (Fesco) realiza, nesta quarta-feira, a apreensão preventiva de 493 quilos de uma substância química aparentemente fentanil”.

“A primeira apreensão registrada no país deste opioide sintético” foi realizada nas instalações portuárias de Puerto Cortés, principal terminal marítimo do Caribe hondurenho, em um contêiner “proveniente do Reino Unido, com transbordo na Colômbia”, acrescentou.

Uma empresa importou em outubro um lote de fentanil “sem ter permissão vigente e com uma série de inconsistências quanto à quantidade reportada, a documentação de suporte e as regulamentações sanitárias requeridas”, segundo o comunicado.

O fentanil é produzido legalmente em laboratórios farmacêuticos e usado na medicina como analgésico, mas também é utilizado como entorpecente.

O ministro da Segurança, Gustavo Sánchez, informou que no contêiner “foram localizadas um total de 48.600 ampolas de fentanil, distribuídas em 122 caixas”.

“Uma dose de apenas duas miligramas pode ser letal”, alertou Sánchez.

Os Estados Unidos declararam guerra ao fentanil, que causou boa parte das 110.000 mortes por overdose no país em 2022.

A Colômbia, principal produtor mundial de cocaína, também é apontada pelos Estados Unidos por fazer parte da cadeia do tráfico de fentanil para este país.

