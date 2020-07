Honda estranha eliminação do Botafogo, mas elogia Fluminense pela vaga na final

Na tarde deste domingo foram disputas as duas partidas da fase semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Enquanto o Flamengo venceu o Volta Redonda e avançou, o Fluminense foi a decisão depois de um empate com o Botafogo. Fato que causou estranheza ao camisa 4 do alvinegro, o meia japonês Keisuke Honda.

Sem estar completamente adaptado ao futebol brasileiro, o japonês parabenizou o Fluminense, mas em sua conta oficial no Twitter, em uma postagem feita logo após o jogo, questionou o regulamento do Campeonato Carioca e disse que esperava que a decisão pela vaga na final fosse decidido em uma prorrogação e disputa de pênaltis. Aproveitando para cutucar a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

“Parabéns ao Fluminense e eles mereceram vencer o jogo. Porém, sinto que preciso dizer. A regra precisa ser mudada. Nunca vi não ter prorrogação ou pênalti em um campeonato”, postou Honda no Twitter.

O Fluminense tinha a vantagem de jogar por um empate por ter terminado a primeira fase da Taça Rio na liderança do Grupo B. Na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, o time tricolor irá enfrentar o Flamengo, que conquistou a Taça Guanabara e se vencer mais uma vez ficará com o título estadual. Já ao Botafogo resta a preparação para o Campeonato Brasileiro.

