Honda e LG anunciam investimento de US$ 4,4 bilhões em fábrica de baterias nos EUA

AFP 29/08/2022 - 6:24 Compartilhe

A montadora japonesa Honda e a fabricante sul-coreana de baterias LG Energy Solution anunciaram nesta segunda-feira um empreendimento conjunto para investir 4,4 bilhões de dólares em uma nova fábrica de baterias para carros elétricos nos Estados Unidos.

A construção da fábrica deve começar no próximo ano com o objetivo de uma “produção em larga escala de células para baterias de lítio avançadas até o final de 2025”, afirmaram as empresas em um comunicado conjunto.

O anúncio acontece depois que a Califórnia decidiu na semana passada que todos os carros novos vendidos neste estado da costa oeste americana a partir de 2035 devem ser modelos de emissão zero.