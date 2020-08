Honda e Kalou se encontram pela primeira vez no Botafogo Principais reforços do clube para a temporada, marfinense e japonês tem primeiro contato presencial em treino do Alvinegro

O tão esperado encontro aconteceu. Keisuke Honda e Salomon Kalou tiveram o primeiro contato ao vivo como jogadores do Botafogo na tarde desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, durante o treino do Alvinegro.

Principais contratações do Glorioso para a temporada, o japonês e o marfinense já haviam jogado contra – inclusive, em uma partida válida pela Copa do Mundo de 2014. Será a primeira oportunidade, contudo, que os dois atuarão lado a lado.

Apresentado no fim de semana, Kalou fez o primeiro treino pelo Alvinegro na quarta-feira. Keisuke Honda, poupado do jogo contra o Atlético-MG por desgaste físico, visando a sequência do Alvinegro nas próximas semanas, não foi ao Nilton Santos. O dia 20 de agosto de 2020 marcou o primeiro encontro dos dois como companheiros de equipe.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Galo, o Botafogo retornou aos treinamentos visando o duelo diante do Flamengo, no domingo, às 11h, no Maracanã. Kalou, ainda em busca da preparação física ideal, ainda não tem data para estrear.

