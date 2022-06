Honda CB 600F Hornet, ficha técnica, potência, consumo e preço

Lançada em 2004 (já como modelo 2005) e produzida até 2014 (modelo 2015),a Honda CB 600F Hornet foi um sucesso imediato com diferentes públicos se apaixonando pela moto.

Desde os fãs de superesportivas que se impressionaram com o desempenho da Hornet e sua velocidade máxima de mais de 200 km/h, até as pessoas que foram atraídas pelo design agressivo da naked da montadora Japonesa. A ponteira do escape alta, saindo à direita da rabeta, não passava despercebida e chamava a atenção tanto pela beleza quanto pelo som característico.

Todo seu conjunto era muito bem acertado, mas o motor herdado da CBR 600RR era um dos destaques. Ligeiramente suavizado, apresentava 96,5 cv de potência máxima no modelo 2004, um desempenho realmente impressionante sendo quase o dobro de potência de outro sucesso da Honda, a CB 500.

A Hornet também era bastante ágil e fácil de pilotar, com um custo menor do que suas principais concorrentes. Um outro fator que chamava bastante a atenção era seu consumo combustível, bom considerando ser uma moto tão potente.

Se alguém achava que era difícil melhorar a Hornet, se enganou. E a segunda versão, lançada em 2008, trouxe muitas novidades.

Com a troca dos carburadores pela injeção eletrônica PGM-FI, a potência máxima foi para 102 cv. A moto também ficou 5 kg mais leve, com o uso do alumínio no material do chassi monotrave, substituindo o aço. A suspensão dianteira passou a ser invertida e a frenagem C-ABS agora era oferecida como opção.

O design ficou ainda mais agressivo com as novas linhas modernas, o conjunto óptico dianteiro e o escape 4 em 1 que saía por baixo do motor.

Em sua última atualização, anunciada em 2011, já como modelo 2012, a base do modelo anterior foi praticamente mantida, porém, o visual mudou bastante. A moto perdeu um pouco de sua indentidade suas linhas ficaram mais sóbrias, com forte inspiração na CB 1000R. O painel se deslocou para junto do farol dianteiro, enquanto a taseira ficou mais fina e as alças para o garupa foram retiradas. A potência foi mantida em 102 cavalos.

De 2004 até 2014, quando a Honda parou de produzir a Hornet na fábrica em Manaus-AM, foram vendidas quase 48 mil unidades. Só em 2009 houve mais de 6 mil novas motos nas ruas, liderando a categoria sem qualquer ameaça. Nesta época, inclusive, o Brasil era o país que mais vendia Hornet’s em todo o mundo. Naquele ano, uma CB 600F zero quilômetro custava pouco mais de R$ 33 mil na concessionária.

Hoje em dia, a Honda CB 600F Hornet continua sendo bastante procurada e cobiçada por fãs de velocidade e colecionadores, fazendo com que a moto tenha um alto valor de revenda.

Ficha técnica da Honda CB 600F (Hornet) 2008 a 2011

Motor Tipo de motor DOHC, 16 válvulas, 4 tempos Refrigeração líquida Capacidade cúbica 599,3 cc Diâmetro x Curso 67,0 x 42,5 mm Taxa de compressão 12:1 Potência máxima 102 cv (12.000 rpm) Torque máximo 6,53 kgf.m (10.500 rpm) Alimentação Injeção eletrônica Capacidade de óleo (total) 1 litro Combustível Alimentação Injeção eletrônica Combustível Gasolina Tanque de combustível (incluíndo reserva) 19 litros Reserva de combustível 3,5 litros Eletrônica Ignição CDI/ECU Partida Elétrica Bateria 12V, 10Ah selada Farois 55W H7 + 60W H9 Transmissão Embreagem Multidisco banhada a óleo Câmbio Manual sequencial de 6 velociades Transmissão final Por corrente Quadro Tipo de quadro Tubular de berço semi-duplo em alumínio Dimensões Comprimento 2.090 mm Largura 740 mm Altura 1.095 mm Distância mínima do solo 135 mm Distância entre eixos 1.435 mm Caster 25º Trail 99 mm Altura do assento 800 mm Peso seco 188 kg (193 kg com ABS) Suspensão dianteira Garfo teléscopico com 41 mm de diâmetro e 120 mm de curso Suspensão traseira Monoamortecida com regulagem de pré-carga e 128mm de curso Roda dianteira De liga leve, 17 polegadas Roda traseira De liga leve, 17 polegadas Pneu dianteiro 120/70-17 ZR sem câmara Pneu traseiro 180/55-17 ZR sem câmara Freios Freio dianteiro Disco flutuante duplo de 296 mm, com pinça de 4 pistões opostos Freio traseiro Disco simples de 240 mm e pinça deslizante de pistão simples Outras informações Categoria Naked Consumo Consumo esportivo 12,1 km/l Consumo econômico 18,5 km/l Preço médio de mercado – Tabela fipe Preço/ano * R$ 44.355,00 – 2015

R$ 43.146,00 – 2014

R$ 41.970,00 – 2013

R$ 40.448,00 – 2012

R$ 35.612,00 – 2011

R$ 33.810,00 – 2010

R$ 32.473,00 – 2009

R$ 31.581,00 – 2008

R$ 27.077,00 – 2007

R$ 26.334,00 – 2006

R$ 24.736,00 – 2005

*Preços em Junho de 2022

