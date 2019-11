Honda atualiza sua scooter PCX 150

A scooter Honda PCX chega à linha 2020 em uma nova versão mais em conta com freios ABS, além de novos grafismos, comuns à toda linha. O modelo começa na 150 CBS (R$ 11.990), antes da nova 150 ABS (R$ 13.190), que é a porta de entrada para as Sport e DLX, oferecidas a partir de R$ 13.590, dependendo da cor escolhida (metálica para a Sport e perolizada para a DLX). A nova linha estará nas lojas a partir de novembro.

Como a Honda PCX ? scooter mais vendida do Brasil ? foi renovada na linha 2019, não trouxe novidades na oferta de equipamentos. Ainda assim, os destaques chegaram da reestilização que trouxe luzes diurnas e lanternas de LED com setas integradas.

A suspensão traseira foi outra a se renovar, após ganhar uma nova calibragem e três estágios de regulagem na rigidez da mola, além de modificações nos pontos de ancoragem e balança de suspensão. As versões DLX e Sport receberam, ainda, chave presencial.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Entre os destaques da scooter Honda PCX 150 estão os dispositivos que favorecem a economia de combustível. Um deles, desliga o motor em situações de breve parada, promovendo partida instantânea assim que ocorrer o acionamento do acelerador.

Outro recurso reduz automaticamente a rotação do motor quando detectada aceleração constante em terreno plano, colocando a transmissão CVT em uma espécie de modo “overdrive”.

Além disso, outros destaques da scooter ficam por conta do farol de LED com iluminação diurna e do sistema Smart Key, que permite destravar guidão, abertura do assento e a tampa do bocal de combustível com chave presencial.

Nas versões Sport e DLX, a motocicleta urbana agora conta com a tecnologia de freio antitravamento ABS que atua evitando o bloqueio da roda dianteira ao acionar o manete de freio do lado direito. Já o motor do Honda PCX , tem 149,3 cc de 13,2 cv e 1,38 kgfm, e trabalha com o câmbio CVT.