Honda anuncia R$ 4,2 bi em investimentos após reunião com Lula; saiba sobre a expansão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 19:03 Para compartilhar:

O vice-presidente comercial da Honda Automóveis do Brasil, Roberto Akiyama, disse na sexta-feira,19, que a empresa investirá R$ 4,2 bilhões até 2030 em sua fábrica em Itirapina (SP). Ele falou no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio.

“Acabamos de anunciar o segundo ciclo de investimentos na nossa fábrica de Itirapina (SP). Serão R$ 4,2 bilhões focados em novas tecnologias. Incluindo mais um modelo totalmente novo para o mercado brasileiro e também investimento forte em híbrido flex”, declarou Roberto Akiyama. O modelo seria um SUV de entrada.

“Sendo bem específico, a partir do momento, da definição clara do Mover, é que ficou muito nítido, necessário, a gente também definir claramente nosso investimento”, disse o empresário. O Mover é o programa de incentivos para a indústria automotiva.

“A partir de segunda-feira começaremos o segundo turno de produção na nossa fábrica de Itirapina. Esse é o tamanho da nossa confiança no Brasil”, afirmou o dirigente da Honda. Segundo ele, neste ano a expectativa é que a produção passe de 80.000 veículos para 100.000. “Em 2030, nós visualizamos um potencial para produzirmos 150.000 veículos por ano na fábrica de Itirapina”, declarou o empresário.

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a expansão criará 1.700 empregos diretos, além de 3.500 empregos na cadeia de fornecedores.