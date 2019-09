Homicídio doloso tem queda de 21% no acumulado do ano, diz ISP

Rio – Os homicídios dolosos apresentaram queda de 21%, com 744 mortes a menos nos primeiros oito meses do ano. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgados nesta quinta-feira, no acumulado desde janeiro, foram registradas 2.717 vítimas, o menor número para o período desde 2013. Em agosto, a redução do índice foi de 12%, com 318 vítimas, o menor valor para o mês desde 2013. Este também foi o segundo menor número de vítimas no ano.

Já a letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado) também diminuiu em agosto: 11% em relação ao mesmo mês de 2018 e 4%, quando comparado com julho deste ano. No acumulado de 2019, houve uma queda de 13%, com 4.074 mortes registradas, ou 625 vítimas a menos em comparação ao ano anterior, segundo o ISP. O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) apresentou o menor número de vítimas para o mês de agosto desde 1991: seis. Na soma de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte nos oito primeiros meses do ano, foi registrada uma redução de 789 mortes no estado, quando comparado com o mesmo período do ano passado.