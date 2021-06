Homens são presos por roubar carnes de quartel da Marinha

Cinco homens foram detidos na última terça-feira (08) após roubarem carnes destinadas ao quartel da Marinha, localizado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Os criminosos foram identificados como Marcelo Castro da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Caio Gonzaga Merath, Everaldo Lemos de Castro Júnior e Jeferson Telles da Silva.

Segundo as investigações da 71ª DP (Itaboraí), os homens fazem parte de uma quadrilha que prestava serviço de entrega de carnes para a Marinha do Brasil. Durante o trajeto das entregas, os suspeitos desligavam o GPS do frigorífico e desviavam para o local em que parte dos produtos seriam retirados para revenda.

De acordo com o portal “O DIA”, as carnes seriam entregues no quartel ao encarregado de conferir as quantidades, que também fazia parte do esquema criminoso. O grupo mantinha no caminhão caixas vazias para evitar suspeitas.

Os crimes teriam começado há dois anos e continuaram desde então. A quadrilha detida foi levada para a 71ª DP, onde o caso foi registrado. A Marinha do Brasil foi comunicada para tomar as devidas providências.

