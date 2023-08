Homens ou mulheres, quem diz ‘eu te amo’ primeiro? Pesquisa revela

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/08/2023 - 0:37 Compartilhe

Um estudo publicado no SAGE Journal of Social and Personal Relationships descobriu que homens em relacionamentos heterossexuais tendem a dizer “eu te amo” primeiro.

Os pesquisadores tiveram 3.109 adultos (mais de 70% eram mulheres e 85% eram heterossexuais) da Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, França, Polônia e Reino Unido completaram vários questionários online sobre seus relacionamentos.

Ao contrário das normas de gênero estereotipadas, a equipe global de pesquisadores descobriu que em seis das sete regiões (todas menos na França), os homens eram mais propensos a admitir o amor primeiro.

Em média, os homens consideram confessar o amor com 69 dias de relacionamento, enquanto as mulheres não pensam nisso até 77 dias depois.

Embora os amantes possam ter sentido isso por algum tempo, “eu te amo” geralmente não era dito até 107 dias depois para os homens e 122 dias para as mulheres.

Sem surpresa, ouvir o parceiro dizer essas três palavrinhas fez a maioria dos participantes se sentir feliz, embora os estilos de apego tenham impactado suas reações.

As pessoas com um estilo de apego “evitativo” (aquelas que são muito independentes, tanto física quanto emocionalmente, e buscam distância nos relacionamentos) ficaram menos extasiadas ao ouvir “eu te amo”, enquanto as pessoas com um estilo de apego “ansioso” (aquelas que estão preocupados com a capacidade de resposta de seu parceiro) ficaram muito mais satisfeitos.

Pesquisas anteriores descobriram que os homens nos Estados Unidos são mais propensos a confessar o amor primeiro.

Uma conexão emocional é obviamente parte integrante de qualquer relacionamento romântico – e uma nova pesquisa mostra que também é um elemento-chave para um “bom sexo”.

Um estudo alucinante publicado em maio na revista Sexuality & Culture determinou que os três fatores que contribuem para alguém considerar um encontro sexual “ótimo” são orgasmo, conexão emocional e química.

Embora difícil de definir, uma conexão emocional foi o segundo fator mais importante para o sexo excepcional.

Muitos participantes do estudo certamente esclareceram que uma conexão emocional pode existir sem amor romântico, mas oito participantes especificamente equipararam um componente emocional ao amor.

Pelo contrário, 16 participantes não precisavam de uma conexão emocional para um sexo excelente.

Os pesquisadores notaram que as diferenças de gênero eram aparentes nessas opiniões, com algumas mulheres priorizando a conexão emocional sobre a satisfação física.

