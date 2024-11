Homens matam dez pessoas a tiros em bar no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 16:05 Para compartilhar:

Homens armados mataram dez pessoas e feriram outras sete neste sábado (09) em um bar de Querétaro, informou o secretário de Segurança Pública dessa cidade mexicana, Juan Luis Ferrusca.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa local mostram os atiradores entrando no bar, enquanto clientes aterrorizados fogem ou se jogam no chão.

Os atiradores chegaram em uma caminhonete ao bar Los Cantaritos e abriram fogo no local, onde foi registrada a morte de dez pessoas, diz o secretário em vídeo publicado nas redes sociais, acrescentando que houve sete feridos.

Um suspeito foi detido e o veículo usado no ataque foi encontrado abandonado e incendiado, relatou o secretário de segurança.

Entre as vítimas estavam três mulheres, segundo a Procuradoria do estado de Querétaro, que afirmou que peritos forenses estavam examinando o local do ataque e o veículo.

Conhecida por sua arquitetura colonial espanhola, Querétaro, capital do estado de mesmo nome, é considerada uma das cidades mais seguras do México, país onde a espiral de violência já deixou mais de 450.000 mortos desde 2006.

“Todo o sistema de segurança de Querétaro está mobilizado para encontrar os criminosos”, informou o governador do estado, Mauricio Kuri, na rede social X. “Reitero ao povo de Querétano que os responsáveis por esse ato brutal serão punidos. Continuaremos selando nossas fronteiras e mantendo a segurança em nosso estado.”