Homens estão pagando até US$ 250 mil por plásticas: ‘Todos querem parecer mais jovens’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/03/2024 - 2:43 Para compartilhar:

Espera-se que os procedimentos cosméticos aumentem entre os homens nos próximos anos, de acordo com cirurgiões da Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial (AAFPR)

Os médicos já estão vendo um fluxo de homens preocupados com a imagem que procuram procedimentos caros, incluindo facelifts, que podem custar até US$ 250 mil.

“São os homens que impulsionam a demanda este ano”, disse uma fonte de Beverly Hills a Paula Froelich, da NewsNation, no sábado. “Todos querem parecer mais jovens.”

Em janeiro, surgiram relatos infundados de que Brad Pitt, 60, havia entrado na faca, com os fãs o elogiando como um Benjamin Button da vida real .

O especialista em estética Dr. Jonny Betteridge especulou que o galã fez um facelift , enquanto especialistas alegam ao jornal Mirror que ele tem uma cicatriz “reveladora” perto da orelha que indicaria a cirurgia.

Pitt não abordou nenhum boato. Enquanto isso, não são apenas os homens idosos que passam por cirurgias plásticas sérias.

De acordo com os documentos, também há um aumento no número de homens com 35 anos ou menos que procuram procedimentos menos invasivos.

“À medida que a tecnologia minimamente invasiva continua a avançar, isso abre a porta para que mais homens obtenham tratamentos cosméticos discretos e de cura rápida ”, Dr. Sherard Tatum, presidente da AAFPR, acrescentando que há uma grande variedade de opções para os homens.

Os admiradores de David Beckham em Nova York estão se aglomerando nos consultórios dos cirurgiões para solicitar seus mamilos “em formato de amêndoa”, com o procedimento podendo ser realizado durante uma pausa no trabalho.

“É definitivamente uma tendência crescente”, disse o cirurgião plástico de Manhattan, Dr. Elie Levine, ao Daily Mail.

“Os homens estão cada vez mais conscientes de como se vestem e como aparecem.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias