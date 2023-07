Homens armados sequestram filho de prefeito na Colômbia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/07/2023 - 20:30 Compartilhe

O prefeito do município colombiano de Rosas, no departamento de Cauca, José Roberto Campo, clamou neste sábado (15) pela libertação de seu filho, sequestrado no dia anterior por homens armados em uma área rural da região, que é atravessada por rotas do narcotráfico.

“Faço um apelo muito respeitoso aos grupos que têm meu filho: que respeitem a vida, que o devolvam o mais rápido possível ao seio do meu lar”, disse o líder local no telejornal Noticias Caracol.

O comandante da polícia de Cauca, coronel José Ricardo Archila, informou à imprensa que Wilmer Campo, filho do prefeito, “estava negociando gado na localidade de La Florida, quando chegaram indivíduos com armas de fogo, o intimidaram e o levaram”.

De acordo com a imprensa local, Wilmer tem 31 anos. Archila disse não ter informações sobre os sequestradores e o prefeito também não deu pistas sobre os autores do crime.

