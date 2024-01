AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 9:50 Para compartilhar:

Homens armados mataram nove estrangeiros neste sábado no sudeste do Irã, perto da fronteira com o Paquistão, segundo uma agência de notícias, uma semana após bombardeios entre os países vizinhos.

“Segundo testemunhas, homens armados mataram nove pessoas não iranianas em uma casa perto da cidade Saravan”, na província de Sistão-Baluchistão, informou a agência iraniana Mehr.

