Homens armados matam nove estrangeiros no Irã

Homens armados mataram nove estrangeiros neste sábado no sudeste do Irã, perto da fronteira com o Paquistão, segundo uma agência de notícias, uma semana após bombardeios entre os países vizinhos.

“Segundo testemunhas, homens armados mataram nove pessoas não iranianas em uma casa perto da cidade Saravan”, na província de Sistão-Baluchistão, informou a agência iraniana Mehr.

Nenhum grupo reivindicou o ataque até o momento, segundo a agência Mehr.

Irã e Paquistão trocam acusações de maneira frequente sobre permissões para que grupos rebeldes atuem do outro lado da fronteira.

Em 16 de janeiro, o Irã atacou, com mísseis drones, um grupo “terrorista” em território paquistanês. O Paquistão respondeu com bombardeios contra outros grupos insurgentes no Irã.

Os dois ataques deixaram 11 mortos, em sua maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades.

Também provocaram uma breve crise diplomática, na qual o Paquistão retirou seu embaixador de Teerã e anunciou que o embaixador iraniano, que estava em seu país, não poderia retornar a Islamabad.

No dia 22, os dois países anunciaram a retomada das relações.

Os ataques provocaram grande preocupação na comunidade internacional, que já está nervosa com a tensão no Oriente Médio devido à guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

