Homens armados matam 10 pessoas em localidade alauita no centro da Síria

Homens armados mataram pelo menos 10 pessoas em uma localidade do centro da Síria de população alauita, a minoria religiosa à qual pertence o presidente deposto Bashar al-Assad, informou uma ONG neste sábado.

“Homens armados cometeram um massacre na sexta-feira à noite e mataram 10 civis no vilarejo de Arzah”, no norte da província de Hama, afirmou Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Segundo a organização, os criminosos “bateram nas portas das casas do vilarejo, a atiraram nos habitantes com pistolas com silenciador e fugiram”.

Entre as vítimas estão “uma criança e uma idosa”, afirmou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.

Ele acrescentou que os criminosos eram “sunitas e os assassinatos tiveram caráter religioso”.

Apesar das mensagens com tentativas de tranquilizar a comunidade internacional do novo governo da Síria, uma coalizão liderada por islamistas radicais, os membros da minoria alauita, um braço do islã xiita, temem represálias desde que Bashar al-Assad foi deposto em 8 de dezembro.

As novas autoridades se comprometeram a respeitar os direitos das minorias do país, traumatizado por 13 anos de guerra.

O conflito começou com a repressão violenta das manifestações pró-democracia em 2011 e deixou mais de meio milhão de mortos.

