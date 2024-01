Homens armados invadem transmissão ao vivo de canal público no Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/01/2024 - 17:07 Para compartilhar:

Um grupo de homens encapuzados, armados com rifles e granadas, invadiu, nesta terça-feira (9), um estúdio do canal de televisão público TC em Guayaquil, em meio a um novo ataque do narcotráfico que abala o Equador há dois dias.

“Não atirem, por favor, não atirem”, é possível ouvir uma mulher dizendo nas imagens transmitidas pela televisão, enquanto outras pessoas sentadas no chão cobrem o rosto. Na segunda-feira, o governo equatoriano decretou estado de exceção por 60 dias em resposta a uma onda de violência com policiais sequestrados, fuga de presos e ataques com explosivos.

