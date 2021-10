Homens armados atacam prisão e libertam mais de 800 presos na Nigéria

ABUJA (Reuters) – Homens armados atacaram uma prisão no Estado de Oyo, na Nigéria, na noite de sexta-feira e libertaram mais de 800 presos à força, disse o serviço penitenciário estadual em comunicado neste sábado.

O serviço penitenciário informou que os agressores estavam fortemente armados “com armas sofisticadas” e, depois de uma troca de tiros com oficiais da prisão, conseguiram entrar no pátio da prisão explodindo as paredes com dinamite.

Cerca de 575 presos estão desaparecidos, enquanto 262 fugitivos já foram capturados.

(Por Camillus Eboh)

Saiba mais