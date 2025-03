Homenagem e revelações: a participação de Xuxa no ‘Programa Silvio Santos’, do SBT

Quem ligou a televisão na noite de domingo, 23, se surpreendeu ao ver Xuxa Meneghel, de 61 anos, no ‘Programa Silvio Santos’, do SBT. A eterna Rainha dos Baixinhos foi presenteada com um episódio especial em comemoração aos mais de 40 anos de carreira.

A atração, comandada por Patrícia Abravanel, contou com uma réplica da icônica nave que fazia parte do cenário dos programas infantis da loira, quadros clássicos, apresentações musicais, depoimentos de famosos, demonstrações de carinho dos fãs e uma celebração dos seus 62 anos, que serão comemorados no dia 27 de março.

No dominical, Xuxa ainda compartilhou histórias da carreira, polêmicas e muito mais. A entrada triunfal da mãe de Sasha Meneghel impressionou os internautas e causou frisson na web.

“Dia histórico! A TV está mais colorida nesta noite de domingo”, disse um. “Lindo! Estou aqui em casa assistindo e achando muito boa essa homenagem”, comentou outro. “Tá lindo! Arrebentou”, reagiu um terceiro.

No palco do programa, Xuxa comentou sobre a moda de artistas entrarem para a política: “Não iria embarcar nessa onda de cantores e apresentadores querendo ser presidentes porque nunca foi minha praia. Não mudou muito. Eu gostaria de fazer a política voltada para as crianças, sem precisar entrar na política propriamente dita, algo que já faço e gosto de fazer, mas queria lutar mais e continuar brigando pelos direitos da criança”, declarou.

“E tem coisas que não me caem muito bem. Todo mundo sabe que eu não gosto de falar de política, não sou de nenhum partido, de nenhum lado, mas quando vejo alguém dizendo que, tipo, olha para uma criança de 13 anos e tem um clima, dá vontade de pegar e dar um soco”, finalizou.