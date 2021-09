Homenagem do L’Étape Brasil by Tour de France a Fredy Tejada Fredy Tejada era um apaixonado pelo ciclismo e participou de todas as edições da prova

A organização do L’Étape Brasil by Tour de France se despediu de um de um apaixonado pelo ciclismo e segue em luto oficial. Fredy Tejada nos deixou neste domingo (26), após sofrer uma queda em Campos do Jordão (SP), durante o percurso da sétima edição da prova.

O acidente ocorreu no KM 38 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro por volta de 8h30. O ciclista de 65 anos recebeu pronto atendimento da equipe de resgate após o acidente, sendo levado com vida pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional de Taubaté. A morte foi confirmada pela equipe médica do hospital.

Fredy Tejada era um apaixonado pelo ciclismo e nos mostrou isso cumprindo todo nosso calendário de provas, correndo o L’Étape Brasil desde sua primeira edição em 2015, e assim, entrou para nosso seleto time de atletas Fidèle.

E para eternizar esse nosso querido amigo, o L’Étape Brasil agora terá o troféu ‘Fredy Tejada’ premiando a categoria de 65 a 69 anos.

Mas nada do que escrevêssemos aqui seria suficiente para homenagea-lo e por isso, com a autorização da família, transcrevemos o texto que seu filho, Pedro Tejada, publicado em suas redes sociais após a confirmação do falecimento.

– Hoje eu larguei no L’Étape Brasil com meu pai, Fredy Tejada. Infelizmente, dessa vez o destino fez ele subir uma estrada diferente. Uma muito mais íngrime e, acredito eu, bonita. Ao céu – escreveu.

