Homenagem a Taylor Swift é projetada no Cristo Redentor

Após pedidos incessantes de fãs de Taylor Swift, a cantora ganhou uma homenagem memorável no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Ao desembarcar no Brasil nesta quinta-feira, 16, Taylor foi recebida com uma projeção da camiseta Junior Jewels, usada no clipe de “You Belong with Me”. Na imagem, era possível ler o nome de todos os estados do país, com destaque para a frase “Welcome to Brasil”. A projeção começou às 21h.

Taylor Swift being honored at the Cristo Redentor statue in Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/xyonpcVRUm — @21metgala (@21metgala) November 17, 2023



Essa é a segunda vez da cantora no Brasil, primeira em turnê. Em 2012, ela visitou o Rio de Janeiro para promover o álbum “Red”, mas se apresentou apenas em um pocket show exclusivo para convidados.

Dessa vez, Taylor tem seis shows marcados por aqui: três no Estádio Nilton Santos — Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, e três no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

