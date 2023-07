Homem tropeça em cobra venenosa na Austrália e sai ileso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 17:51 Compartilhe

Um homem tropeçou em uma cobra altamente venenosa na praia de Noosa, no estado de Queensland, no nordeste da Austrália. Para sua sorte, ela estava ferida e não o atacou.

Entenda

Réptil mede mais de 1 metro de comprimento;

Cobra marinha de Strokes é uma das mais venenosas do mundo;

Ela foi encontrada com uma ferida aberta na lateral

O especialista da Sunshine Coast Snake, Stuart McKenzie, afirmou ao jornal australiano 9News que ficou surpreso com o tamanho do animal e alertou as pessoas para não se aproximarem de cobras marinhas.

“Era muito grande e muito grosso. É importante que as pessoas não manipulem as cobras marinhas que encontram na praia, pois muitas vezes estão doentes e altamente venenosas”, disse.

De acordo com o governo australiano, a cobra marinha de Strokes está entre as maiores do mundo, além de ser agressiva contra banhistas e mergulhadores. A cobra está viva e foi direcionada até o hospital veterinário para receber tratamento.

