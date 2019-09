Homem toma LSD, cai em lagoa artificial da Disney e só é encontrado no dia seguinte

Paris – Um homem de 32 anos foi encontrado nu um dia depois de ter caído em uma lagoa do parque Disneyland em Paris. Ele havia usado LSD, uma droga que leva a quadros de alucinação e que pode desencadear psicose, depressão e acentuar problemas psicológicos. Segundo o jornal francês Le Parisien, o suíço pegou a droga da namorada na noite de sexta-feira e caiu na lagoa artificial da área Adventureland do parque.

O parque já estava fechando, quando a mulher alertou os funcionários que o namorado não emergiu à superfície. A equipe procurou o suíço por horas, sem encontrá-lo. Segundo o jornal francês, participaram das buscas dez mergulhadores, doze policiais, 30 bombeiros, 80 funcionários do parque, cães e helicópteros de apoio.

O homem só foi encontrado no dia seguinte por um homem de 44 anos. Ele estava nu em uma estrada a 2 km do parque. Ele caminhava calmamente e tinha alguns arranhões, conforme o motorista que o identificou. “Ele estava andando no meio da estrada. Não tinha um centímetro de roupa e estava descalço. Parei, saí do carro e fui até ele. Eu queria saber o que um homem nu estava fazendo a 300 metros da minha casa”, disse ao jornal francês. O motorista disse que o suíço não se lembrava de nada. Ele o levou para sua casa, e lhe vestiu com uma bermuda e uma camiseta. Ainda não se sabe porque o homem estava nu e como saiu da lagoa e do parque sem ser notado.

“Fiquei cara a cara com um homem nu”, disse o motorista ao Le Parisien. “Ele estava andando no meio da estrada. Não tinha um centímetro de roupa e estava descalço. Parei, saí do carro e fui até ele. Eu queria saber o que um homem nu estava fazendo a 300 metros da minha casa.”

“Ele não se lembrava de nada”, acrescenta o motorista. Ele então colocou o estrangeiro em seu carro e levou-o para sua casa, entregando um par de shorts e uma camiseta para ele se vestir. Ainda não se sabe o que aconteceu com as roupas que estava com o rapaz, nem o caminho que ele percorreu sem ser notado pela equipe de busca.

Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados, segundo as leis de privacidade europeias. O parque Disneyland em Paris também disse não ter se incomodado com o episódio, já que não interrompeu suas operações regulares.