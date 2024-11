Homem tentou entrar com bomba no STF, diz vice-governadora

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 0:01 Para compartilhar:

O governo do Distrito Federal informou nesta quarta-feira (13) que o homem morto nas explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tentou entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma bomba e cometeu “suicídio”, mas o corpo não foi periciado porque “ainda está com artefatos”.

“Ainda estamos em operação”, disse a vice-governadora Celina Leão em coletiva de imprensa – o governador Ibaneis Rocha está em viagem à Itália.

Segundo Leão, o ataque começou às 19h30, com a explosão de um carro em um estacionamento perto da Câmara dos Deputados. Em seguida, o homem tentou entrar no prédio do Supremo com um explosivo, mas não conseguiu. Foi neste momento que ele teria tirado a própria vida.

“A informação preliminar é de que foi um suicídio, porque só temos uma vítima”, declarou a vice-governadora, acrescentando que a segurança nos palácios do Planalto e da Alvorada foi reforçada. “Ainda não podemos afirmar que foi um lobo solitário”, disse Leão.

Alguns veículos de imprensa identificaram o morto nas explosões como Francisco Wanderley Luiz, um ex-candidato a vereador pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, nas eleições municipais em Rio do Sul, em Santa Catarina.

No entanto, a Polícia Militar do DF declarou que ainda não confirmou a identidade do corpo e que não é possível fazer “ilações”. Ninguém mais ficou ferido no incidente.