Homem tenta vender manuscrito de Bernini e é detido no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 6 JUN (ANSA) – Um ex-funcionário da Fábrica de São Pedro está detido no Vaticano desde o último dia 27 de maio após ter tentado vender um manuscrito roubado sobre o artista italiano Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), informou a imprensa local nesta quinta-feira (6).

Alfio Maria Daniele Pergolizzi foi preso sob a acusação de recebimento de bens roubados, extorsão e fraude. Até o momento, não se sabe ao certo se a obra-prima era do acervo do Vaticano ou de uma coleção particular.

Segundo o jornal “Domani”, Pergolizzi é um historiador de arte e ex-professor que foi chefe de comunicação da instituição vaticana entre 1995 e 2011.

Ainda de acordo com a publicação, em 27 de maio, o homem aparentemente foi ao Vaticano na companhia de outra pessoa para se encontrar com o cardeal Mauro Gambetti, vigário do papa Francisco na Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro.

A reunião havia sido marcada para o historiador italiano conversar sobre a venda de um manuscrito de 18 páginas datado de 1600, uma espécie de especificação técnica relativa ao ouro necessário para decorar o famoso Baldacchino, de Bernini, atualmente em restauração na Basílica de São Pedro.

Na verdade, Gambetti desencadeou uma “armadilha” ao demonstrar interesse na compra e até mesmo ao colocar um cheque de 120 mil euros nas mãos de Pergolizzi em troca da entrega do manuscrito.

No entanto, ao sair, o homem e o seu companheiro foram detidos pelos gendarmes na Piazza Santa Marta, em frente à residência do Papa.

Após o primeiro interrogatório no quartel, Pergolizzi foi levado para a prisão, enquanto as autoridades do Vaticano concluem as investigações.

A principal hipótese apurada pelos promotores é que o documento tenha sido roubado do histórico arquivo da Fábrica de São Pedro pelo próprio Pergolizzi ou por alguém que o ajudou na operação, e agora tentavam revendê-lo para a mesma instituição vaticana.

(ANSA).