Homem tem pênis recolocado no lugar certo depois de 6 anos com o órgão implantado no braço

O britânico Malcolm MacDonald sofreu uma grave infecção no sangue, em 2014, e por isso perdeu o pênis. O novo órgão, de 15 cm, foi feito com um retalho de pele, vasos sanguíneos e nervos do braço esquerdo. Depois, foi implantado no membro superior. Após seis anos, ele conseguiu ter a genitália recolocada no lugar certo. As informações são da revista Crescer.





“Eu lutava há anos com uma infecção, mas não fazia ideia do que poderia acontecer. Ela se espalhou pelos meus dedos das mãos e dos pés e os tornou pretos. Quando vi meu pênis escurecer, fiquei fora de mim. Foi como um filme de terror. Então, um dia, ele caiu no chão”, disse Malcolm em entrevista ao jornal The Sun.

No impulso, ele jogou o órgão no lixo e passou dois anos em isolamento. “Me senti a sombra de um homem. Minha vida realmente desmoronou, eu não tinha autoconfiança. Bebi demais. Não vi familiares e amigos, só não queria ter que enfrentar isso.”

“Não ter um pênis foi horrível. É o pior medo da maioria dos homens. Para mim, nunca me preocupei com sexo, porque já tinha dois filhos. Sempre foi mais sobre minha autoconfiança e coisas simples, como usar o banheiro”, completou.

Ele recuperou a esperança depois que ouviu falar do professor David Ralph do University College Hospital de Londres, que também é especialista em construção de órgãos.

O novo pênis artificial foi criado e enxertado no braço esquerdo, já que Malcolm ainda tinha falta de oxigênio no sangue.

A recolocação para a região pélvica estava prevista para 2015, mas ela foi adiada por conta de alguns atrasos no hospital e pela pandemia de Covid-19.

“Você pode imaginar seis anos de sua vida com um pênis balançando em seu braço? Foi um pesadelo, mas agora acabou”, disse Malcolm.

“Foi uma operação de nove horas. A primeira coisa que fiz foi olhar para baixo e fiquei: ‘Oh, eles conseguiram desta vez’. Me sinto como um homem de verdade novamente.”

A equipe médica chefiada por David Ralph também colocou uma bomba no escroto, que irá permitir que Malcolm retome aos poucos a sua vida sexual.