Homem suspeito de tentar matar uma pessoa com tijoladas é procurado pela polícia

Um homem chamado Lucas Peratz, que é suspeito de tentar matar com tijoladas um outro homem em Matinhos, no litoral do Paraná, está sendo procurado pela polícia. As informações são do site Banda B.

Segundo informações da corporação, o suspeito mais outras duas pessoas agrediram a vítima com tijoladas na cabeça. Os outros dois suspeitos já estão presos desde janeiro. A polícia também divulgou a foto do suspeito abaixo.

