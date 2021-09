Homem suspeito de matar médico em clínica é preso na Bahia

Um homem suspeito de matar o médico pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, em uma clínica onde ele trabalhava, no município de Barra, na Bahia, foi preso na tarde desta segunda-feira (27). As informações são do G1.

De acordo com o delegado Jenivaldo Rodrigues, responsável pelo caso, o cúmplice que ajudou o atirador a fugir em uma moto também já foi localizado em Tocantins. A moto e o capacete utilizado pelo atirador no dia do crime foram apreendidas com o suspeito.

O médico foi morto a tiros na última quinta-feira (23), no consultório em que atendia, após ter alertado uma família sobre uma criança atendida por ele que teria apresentado sinais de abuso sexual.

De acordo com a polícia, Queiroz Teixeira foi atingido por quatro tiros, sendo um deles na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por funcionários da clínica e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

