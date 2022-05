Homem suspeito de matar ex-companheira argentina em Búzios é encontrado morto em hotel no Espírito Santo

Diego Fusano era suspeito de matado a ex-companheira, a argentina Evangelina Mariel Trotta, de 48 anos, no mês de abril em Búzios (RJ) . Ele foi encontrado morto dentro de um hotel em Guarapari, no Espírito Santo, no último dia 24. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela Polícia Civil. As informações são do G1.





A polícia informou que o homem deu um nome diferente quando se registrou no hotel. Ele estava desaparecido desde a morte de Evangelina, no dia 22 de abril. O carro da argentina estava no estacionamento do local.

A Polícia Civil relatou que a morte do homem foi registrada como suicídio com arma de fogo. As autoridades foram acionadas pelo proprietário do hotel depois de o hóspede não ter sido visto durante um dia inteiro.

Na sequência, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória, onde passou pelo exame de necropsia. Nenhum familiar se apresentou para liberar o corpo.

Na quinta-feira (5), a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o ocorrido.

O delegado Sérgio Santana relatou que havia um mandado de prisão contra Diego Fusano pelo crime de feminicídio.

Relembre o caso

Evangelina Mariel Trotta, de 48 anos, foi encontrada morta por funcionários dentro da casa dela, em Búzios (RJ). A vítima era dona de uma empresa de aluguel de bugues, que ficava anexa à casa.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros constatou o óbito da vítima no local. Conforme a Polícia Militar, a suspeita é de que os ferimentos foram feitos por golpes de faca. Os agentes da GCM isolaram a área para preservar os pertences da vítima e “impediram que seus filhos adolescentes visualizassem a cena”.