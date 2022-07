Homem suspeito de matar e enterrar corpo da ex em poço é detido no RJ

Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, conhecido como Mineiro, de 37 anos, suspeito de matar e esconder o corpo da ex-companheira nos fundos da própria casa, foi detido pela Polícia Militar no último domingo (17). A vítima, identificada como Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, foi localizada dentro de um poço nos fundos de uma casa em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

O acusado foi encontrado por policiais do 31º BPM (Recreio) escondido em uma casa no mesmo bairro onde o crime ocorreu. No último sábado (16), o Disque Denúncia havia divulgado um cartaz para ajudar na localização de Luiz Carlos.

Elizabeth estava desaparecida desde o último dia 04 de julho, após se encontrar com o suspeito. Durante as investigações, o homem afirmou que a mulher havia ido até a sua casa para terminar o relacionamento e, na sequência, teria pegado uma van para ir embora.

Desconfiança da família

Duas semanas após o desaparecimento da mulher, familiares de Elizabeth começaram a desconfiar da história de Luiz Carlos, que fugiu após ser intimado a prestar depoimento para a polícia. O casal estava junto há cinco anos.

A vítima já havia realizado um registro de ocorrência contra o acusado. Na ocasião, Elizabeth contou aos policiais que tinha sofrido uma ameaça na qual ele afirmou que “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).