Homem suspeito de estuprar a própria filha é morto em Minas Gerais

Um homem, de 44 anos, foi encontrado morto em Mariana, em Minas Gerais. Ele era envolvido com o tráfico de drogas e também era conhecido por praticar estupros. Recentemente, ele teria estuprado a própria filha, o que gerou a revolta de traficantes da região. As informações são do ‘O Tempo’.

Conforme a perícia, o homem foi alvejado pelo menos oito vezes, sendo todos os disparos na região do tronco/peito. As autoridades recolheram 12 cápsulas próximas à cena do crime.





Mesmo com o histórico de crimes, testemunhas relataram às autoridades que o abuso contra a filha da vítima gerou a revolta dos traficantes, que são os suspeitos de planejarem e executarem o crime.

No local do homicídio não há câmeras de segurança e a polícia local segue na busca pelos autores do crime. Um homem apontado como suspeito foi ouvido por policiais e liberado por falta de provas.