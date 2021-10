Homem suspeito da chacina no Espírito Santo inventou sequestro para tentar enganar a polícia

Ao agir de forma planejada, Salou da Silva Abner, de 25 anos, é suspeito de invadir terreno que afirma ser seu, matando 5 pessoas e deixando 4 feridas no bairro Darly Santos, em Vila Velha. As informações são do portal Folha Vitória.

De acordo com a polícia, o suspeito confessou ser o autor do crime, que aterrorizou os capixabas no último sábado (16). Alegou que teve sua propriedade invadida e resolveu se vingar.

As vítimas estavam em um churrasco quando foram surpreendidas e baleadas. Elas são: Elaine Cristina Machado, 49 anos, Felipe dos Santos, 31 anos, Claudionor Liberato, 59 anos, José Quirino Filho, 59 anos, e José Roberto, 54 anos, foram mortos na chacina.

Após deixar o local do crime, Salou registrou um boletim de ocorrência online falso, dizendo que tinha sido sequestrado por três homens. Segundo o delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) Vila Velha, Tarik Halabi Souki, o suspeito fez isso com a intenção de enganar a polícia.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, o rapaz estava escondido dentro do guarda-roupa em uma casa no bairro Primeiro de Maio, também em Vila Velha. Isso foi possível graças às denúncias anônimas, e uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

