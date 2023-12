Homem sobrevive por 6 dias preso em caminhão após acidente nos EUA

Matt foi transferido por helicóptero para um hospital próximo com ferimentos graves ‘entre a vida e a morte’ disse Glen Fifield, da Polícia Estadual de Indiana, em uma entrevista coletiva. Ainda segundo ele, dois aspectos climáticos salvaram o homem: o frio não estava forte e a água da chuva ajudou na hidratação da vítima.

Uma campanha no GodFundme foi criada por um amigo de Matt para custear as despesas médicas. Cerca de R$ 203 mil já foram arrecadados. “Ele tem vários ossos quebrados por todo o corpo. Ele está vivo e é com isso que mais nos importamos neste momento difícil, ele precisa de todo o amor e apoio que puder obter”, diz o amigo que escreve o texto da campanha.