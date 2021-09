Homem sobrevive após ferro de arma caseira atravessar seu pescoço

Um homem de 29 anos viveu momentos de terror na segunda-feira (20), em Monte Alegre (PA). De acordo com reportagem do UOL, Aldinailson Pereira da Silva sofreu um acidente com “bufete”, arma caseira com ferro semelhante a uma espingarda.

O ferro da arma caseira atravessou a região entre o pescoço e o crânio do homem. Ele só se salvou por menos de um centímetro. O objeto não atingiu a carótida interna, artéria que irriga o cérebro. “Eu sou um milagre”, afirmou.

“Eu estava mexendo no bufete para caçar a noite, mas ele disparou e eu pensei até que tinham atirado em mim. O meu irmão e meu cunhado falaram que era o ferro da arma caseira. Todos ficaram desesperados, minha família estava perto. Quando eu toquei no ferro tive certeza que ia morrer, era só no que eu pensava”, disse.

Depois do acidente, ele foi atendido no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e passou por uma operação. “Ele é um milagre. Se houvesse lesão nessa artéria, ele morreria e não teria nem chance”, constatou o cirurgião geral Vinicius Savino.

