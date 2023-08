Homem se vinga de noiva e expõe traição em pleno altar na Itália

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 16:38 Compartilhe

Um casamento na cidade italiana de Turim terminou em confusão após o noivo, Massimo Segre, de 64 anos, expor a traição de sua noiva, Cristina Saymandi, de 47, durante o brinde.

Entenda

A cerimônia envolvia membros da alta sociedade italiana, pois Massimo é um banqueiro conhecido;

Convidados filmaram o brinde e colocaram nas redes sociais;

Advogados da noiva querem responsabilizar Massimo por humilhar a mulher.

Durante o brinde dos noivos, um clipe com fotos de Cristina com o seu amante começaram a passar em um telão, enquanto Massimo fazia um discurso.

“Quero dar a Cristina a liberdade de amar. Especificamente amar outra pessoa: um advogado notável, com quem ela claramente se preocupa mais do que comigo”, iniciou.

“Não achem que gosto de estar nesta posição na frente de todos vocês. Cristina é tão boa em dizer ‘suas verdades’, que não poderia deixá-la sozinha para narrar o motivo pelo qual estou terminando nossa vida juntos esta noite. É uma história banal de infidelidade, mesmo antes do casamento. Estou tão desapontado e de coração partido”, encerrou.

Logo no início do discurso, um dos convidados gravou todo o depoimento e compartilhou nas redes sociais. No vídeo é possível ver a noiva incrédula enquanto as fotos dela com o amante são transmitidas.

Os advogados de Cristina afirmaram ao jornal The Times que ela foi humilhada de forma proposital e que medidas serão tomadas por “danos à reputação” da cliente.

“A carta foi lida na frente de dezenas de pessoas e foi capturada em um vídeo enviado aos jornais. Não achamos que isso foi improvisado”, afirmou o advogado de Cristina, Claudio Stratta.

Massimo negou que tenha mandado gravar o vídeo e que o tenha divulgado.

