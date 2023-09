Homem se engasta com coxinha e sofre parada cardiorespiratória

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/09/2023 - 3:38 Compartilhe

Um homem de 49 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após se engasgar com uma coxinha em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina, no sábado (9). O paciente foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros sem pulso e precisou ser levado ao hospital.

A vítima foi encontrada por volta das 18h, em uma residência, no centro do município. Durante o atendimento os socorristas conseguiram desobstruir a via aérea do homem. A massagem cardíaca foi feita por cerca de 20 minutos, até ele restabelecer novamente os batimentos.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem deitado em casa, sem pulsação. Os bombeiros desobstruíram as vias aéreas e iniciaram o procedimento de reanimação cardíaca.

Após 20 minutos de massagem cardíaca, os batimentos foram restabelecidos. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital.

A Secretaria de Saúde não informou o estado de saúde do paciente.

