Homem se diz filho de Zeca Pagodinho e cantor se coloca à disposição para realizar teste de DNA

Zeca Pagodinho pode ter mais um filho, chamado Diego Maradona Teixeira, um sergipano, de 36 anos. O homem em questão entrou na justiça pedindo reconhecimento da paternidade do cantor.

Em nota divulgada no portal Leo Dias, Diego alega que, em 1987, Zeca se envolveu com sua mãe biológica; à época, ele já era famoso e casado com Mônica Silva, sua atual esposa. A mulher, entretanto, escondeu a paternidade do filho, que mais tarde foi adotado pelos padrinhos.

Os advogados de Diego declaram que o homem só soube que era adotado aos 11 anos. Em 2017, ele tentou contato com Zeca e sua assessoria, mas não teve sucesso. Contudo, neste ano, ele retomou o contato para marcar um exame de DNA.

Ao “gshow”, a assessoria do artista se posicionou sobre o assunto: “O advogado do artista Zeca Pagodinho, Caio Mariano, informa que, uma vez procurado pelo representante do requerente, o artista sempre se colocou à disposição para a realização do exame de DNA”.

“Ocorre que o requerente não aceitou que o exame fosse realizado em um local privado sugerido pelo artista, que embora seja pessoa pública, necessita ter sua intimidade preservada. Optou, portanto o requerente em não fazer o exame em local sugerido pelo artista. Tomamos conhecimento via imprensa que o requerente recorreu ou recorrerá a via judicial para realização do procedimento. Caso o judiciário determine que seja realizado, o artista o fará como cidadão e cumpridor da lei que é”, completou a nota.

