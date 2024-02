Homem remove 150 insetos vivos do nariz sem nunca saber que eles estavam lá

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/02/2024 - 0:51 Para compartilhar:

Demorou alguns meses, mas um homem da Flórida, nos EUA, finalmente descobriu o que o incomodava. Os médicos de Jacksonville removeram 150 insetos vivos em estágio de larva do nariz e seios da face de um sobrevivente do câncer no início deste mês, relata o First Coast News.

O homem não identificado estava se sentindo “desligado” desde outubro, mas foi só quando seu rosto e lábios incharam, em 9 de fevereiro, que ele procurou ajuda no Florida Memorial Hospital.

“Comecei a ter sangramento nasal, sangramento nasal constante”, disse o homem ao First Coast News. “Eu não conseguia nem me levantar para ir ao banheiro sem que meu nariz começasse a sangrar.”

As coisas ficaram muito estranhas no hospital.

“Quando fui fazer o exame, o médico disse: ‘Vejo movimento’”, lembrou o homem.

David Carlson disse que examinou o nariz do homem com uma câmera e descobriu dezenas de insetos se alimentando no interior e na cavidade sinusal e liberando tecidos e excrementos, o que estimulou a inflamação do homem.

“Em termos de tamanho, há variações, mas as maiores eram tão grandes quanto a ponta do meu dedo mindinho”, disse Carlson sobre as pragas nojentas.

“Havia certas larvas dentro do nariz que corriam em busca de lugares para se alimentar e outras que haviam se enterrado nos tecidos.”

Carlson disse que sua equipe tentou remover os insetos com sucção, mas quando ficou entupido, eles usaram instrumentos diferentes para arrancá-los. E aqueles pequenos insetos não queriam ser despejados, observou Carlson.

O First Coast News compartilhou imagens gráficas da sala de cirurgia que mostram os insetos horríveis rastejando dentro do rosto do homem e sua extração de revirar o estômago.

“Eles estavam bem na base do crânio, bem abaixo do cérebro, se tivessem passado, isso poderia tê-lo matado”, explicou Carlson.

Os rastejantes assustadores foram enviados a um epidemiologista para identificação.

O homem levantou a hipótese de que os parasitas invadiram depois que ele manuseou peixes mortos.

“Eu sei que tenho que mudar meu estilo de vida no que diz respeito ao manejo de peixes”, disse ele ao First Coast News.

“Antes eu enxaguava as mãos no rio, agora vou usar limpador para fazer um trabalho melhor e não tocar no nariz nem na mão.”

Carlson disse que em sua longa carreira como especialista em ouvido, nariz e garganta ele nunca tinha visto um caso como este documentado nos EUA.

A condição rara é chamada de miíase nasal, que é a infestação de larvas de moscas.





Um estudo de caso de 2021 de uma agricultora de 54 anos de uma área rural com a doença relatou que feridas abertas, lesões, crostas, estado imunocomprometido, diabetes , deficiências nutricionais e falta de higiene estão entre os fatores de risco.

O paciente da Flórida teve um tumor cancerígeno removido do nariz há 30 anos.

Isso significava que ele tinha espaços abertos na cavidade nasal e um sistema imunológico enfraquecido.

Ele recebeu um enxágue antiparasitário especial para o nariz – agora espera-se que ele se recupere totalmente.

“A intenção não é criar histeria nos telespectadores, mas qualquer pessoa que tenha um sistema imunológico comprometido ou abaixo do ideal pode correr risco de infecções anormais”, disse Carlson ao First Coast News.

“Se você estiver em um ambiente sujo, essas mãos precisam ser lavadas .”

