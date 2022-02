Homem recebe R$ 500 para agredir jornalista no Rio Grande do Sul

Um homem, de 21 anos, responsável por agredir o jornalista e apresentador Daniel Carniel, foi localizado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado Clóvis Rodrigues de Souza, responsável pelo caso, o suspeito recebeu R$ 500 para agredir o jornalista. Conforme Clóvis, o autor da violência foi transportado por um motorista até a emissora em que Daniel trabalha e, posteriormente, foi levado de volta para casa. O condutor do automóvel também foi localizado e confessou sua participação no caso, afirmando que contratou o agressor para ação.

Segundo Clóvis, o motorista afirmou que o crime foi planejado ainda em dezembro de 2021, e que ele teria sido contratado por uma terceira pessoa. Essa possível pessoa teria proposto R$ 1.500 para o condutor agredir o apresentador porque “ele teria se sentido prejudicado pela veiculação de matérias jornalísticas produzidas por Daniel”.

O delegado também informou que os suspeitos serão fichados pelo crime de lesão corporal, mas que ainda aguarda resultados de laudos médicos para a conclusão do processo.

Daniel é dono é dono da Adesso TV, um canal de TV por assinatura no Rio Grande do Sul, e foi agredido com chutes e socos ao chegar ao prédio da emissora em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, no dia 14 de janeiro.

