Homem reage a assalto e mata criminoso em Belford Roxo

Rio – Um criminoso que assaltava o ônibus da linha 445 Nova Iguaçu/Xerém, da viação Flores, foi baleado e morreu dentro do coletivo após um passageiro reagir à ação na noite desta terça-feira. Caso aconteceu no bairro Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Uma equipe do 39ºBPM (Belford Roxo) foi acionada para o local.

De acordo com a PM, ao chegaram no local, os agentes encontraram um homem ferido e o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado, constatou óbito.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).