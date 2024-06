Homem que tinha 98% do corpo com vitiligo se recupera após divórcio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 13:00 Para compartilhar:

Um homem que passou 14 anos com 98% do corpo com vitiligo, se recuperou da condição aos 54 anos. A mudança na pigmentação da pele ocorreu um mês após ele se divorciar.

+ Especialistas esclarecem tudo sobre vitiligo

+ Entenda como a alimentação influencia no vitiligo

Segundo o g1, de onde é a informação, o industriário recuperou 93% do pigmento da pele. Em 2009, ele consultou um especialista que o explicou que vitiligo poderia estar associado à saúde emocional. Após analisar sua própria vida, ele diz ter conseguido identificar que a ex-mulher o causava ansiedade, nervosismo e agonia, devido ao ciúme e desconfiança excessivos.

“O casamento tinha, hoje eu sei, traços de toxicidade”, reflete ele, que só terminou a relação dois anos após consultar o especialista. “A partir do momento que eu me libertei [os resultados apareceram], mas outros problemas eu tenho que administrar [como a questão dos filhos]. Por isso, ainda tenho manchas nas mãos e pés, que dependem [são resultados] de gatilhos menores e gerenciáveis”, diz.

Atualmente, o industriário trata a condição com duas medicações tópicas, além de fazer acompanhamento psicológico.

O que é e quais as causas do vitiligo?

Vitiligo não se contrai, como um vírus, porque se trata de uma doença autoimune, não contagiosa. “É caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou à ausência de melanócitos (células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele) nos locais afetados”, esclarece a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A dermatologista Juliana Neiva explica que essa condição considerada autoimune tem relação com fatores emocionais, genéticos e com estados imunológicos. No entanto, a psicóloga e psicanalista Márcia Tolotti destaca que, embora os fatores emocionais possam promover o desenvolvimento da doença, não significa que trabalhar psicologicamente uma pessoa com diagnóstico positivo resultará na autocura.

Existem diferentes classificações da doença. “Pode ser segmentada ou unilateral, quando só se manifesta em uma parte do corpo e também pode atingir o cabelo; ou não-segmentar e bilateral, sua manifestação mais comum, em que afeta os dois lados do corpo e é geralmente marcada por lesões nas extremidades, como pés, mãos, boca”, esclarece a médica.

O vitiligo não tem predileção por cor de pele, raça ou gênero. “A diferença é que o contraste é maior nas peles mais escuras, deixando as lesões mais evidentes”, declara a dermatologista Juliana Piquet, que ainda destaca ser possível nascer com propensão genética a desenvolver a doença, que costuma aparecer nas duas primeiras décadas de vida.

Segundo Piquet, essa condição também pode estar associada a outras doenças autoimunes, não necessariamente de pele — as mais comuns são: tireoidite de Hashimoto (também conhecida como tireoidite crônica), alopecia areata, diabetes tipo 1, anemia perniciosa e doença celíaca.