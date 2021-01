Homem que participou de cerca de 200 homicídios é preso no Ceará

Um dos homens mais procurados da Bahia, suspeito de participar de cerca de 200 homicídios na região, foi preso na última terça-feira (12), no bairro do Planalto, em Iguatu, no Ceará.

A prisão do criminoso identificado como Robson de Jesus foi conduzida por ação conjunta das polícias Civil e Militar do estado.

Ao decorrer das investigações, as autoridades apreenderam diversas joias de luxo, 47 relógios de preços elevados, sete celulares, 29 chips eletrônicos, um documento falso e um punhal cravejado em uma pedra.

A residência onde o acusado foi encontrado tinha muitos cômodos, uma vasta área externa e uma piscina. Após o flagrante, Robson foi levado para a delegacia da cidade.

De acordo com a polícia, o criminoso foi localizado após agentes avistarem o automóvel em que ele e sua parceira estariam usando para de deslocaram na cidade de Iguatu sem serem testemunhados. Na data da prisão de Robson, os oficiais identificaram o veículo, uma caminhonete, e lá estava a mulher do acusado que levou as autoridades até a residência.

A operação para capturar o suspeito durou cerca de três meses e a Delegacia Regional de Iguatu estava à frente do caso.

