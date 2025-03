Homem que matou pais da ex deve ser executado por fuzilamento hoje nos EUA

O americano Brad Sigmon, de 67 anos, deve ser executado nesta sexta-feira, 7, por um pelotão de fuzilamento na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É a primeira vez que o método será utilizado no país em 15 anos. O prisioneiro foi condenado a morte por assassinar os pais da ex-namorada com um taco de beisebol em 2001.

De acordo com o advogado de Sigmon, Gerald King, o detendo escolheu ser morto por fuzilamento por entender que a cadeira elétrica o “queimaria e cozinharia vivo”. Conforme o representante do prisioneiro, a injeção letal também foi rejeitada por ele após os três presidiários anteriores levarem 20 minutos para serem executados com o método. As informações são do “New York Post”.

Sigmon se tornou o primeiro detendo da Carolina do Sul a escolher a morte por fuzilamento. No método, o condenado irá ser amarrado em uma cadeira e terá os olhos vendados. Um alvo será colocado no local do coração do detento e três voluntários irão disparar contra ele através de uma abertura a cerca de cinco metros de distância.

Desde 1976, apenas três presos foram mortos por fuzilamento, todos no estado de Utah. Sigmon alegou que ele foi forçado a escolher ser alvejado por entender que outras alternativas seriam mais torturantes.

O americano foi condenado em 2001 após matar os pais da ex-namorada, Rebecca Barbare, com golpes de taco de beisebol no condado de Greenville. Na noite dos homicídios, Sigmon estava sob efeito de drogas e foi até a residência do casal, onde os espancou até a morte.

Segundo a sentença de Sigmon, após matar os pais de Rebecca, o indivíduo tentou sequestrá-la, mas a vítima conseguiu escapar. Na confissão, o detento afirmou que “não deixaria ninguém tê-la”.