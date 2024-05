Homem que hostilizou Zanin no aeroporto grava retratação por ofensas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/05/2024 - 0:52 Para compartilhar:

O empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, o homem que hostilizou Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto de Brasília, em janeiro de 2023, gravou um vídeo se retratando pelo episódio, em que diz que o magistrado é um “excelente advogado”.

O homem responde a um processo de calúnia, injúria e difamação por xingar Zanin no Aeroporto Internacional de Brasília, em janeiro de 2023. O vídeo em questão foi anexado ao processo, que corre no TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Em 29 de abril, o tribunal deu um prazo de 10 dias para que o réu filmasse a retratação.

Em 1 minuto e 26 segundos, Bassetto afirma que o atual ministro “não faz jus” às ofensas ditas por ele na ocasião, afirma que Zanin é um “excelente advogado” e estende o pedido de desculpas a toda a advocacia, ao reconhecer que o agora ministro “apenas exercia regularmente sua profissão”.

“Declaro publicamente que o advogado e atual ministro não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia. Ele não é o pior advogado que possa existir. Pelo contrário, é um excelente advogado e, hoje, exerce o cargo de ministro em razão da sua competência. Me arrependo ainda de todas as demais ofensas preferidas na oportunidade”, disse o empresário no registro. …

Em fevereiro, Zanin protocolou uma queixa na Justiça contra o empresário, depois de ser hostilizado no aeroporto de Brasília em 11 de janeiro, enquanto escovava os dentes. Na ocasião, Bassetto Junior perguntou porque Zanin não estava “no aviãozinho do seu chefe”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e disse que tinha “vontade de meter a mão na orelha de um cara desse”. O homem ainda chama o ministro, à época advogado de Lula, de “corrupto”, “bandido”, “safado” e “vagabundo”….