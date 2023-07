Homem que gastou R$ 66 mil para se transformar em cachorro sai vez em público

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 3:31 Compartilhe

Os dias de cão estão apenas começando para este homem. Um japonês se transformou em um cachorro depois de desembolsar mais de US$ 14.000 por uma fantasia de collie feita sob medida.

O rapaz disse que a roupa inusitada ajudou a realizar seu sonho de “virar um animal”. Imagens compartilhadas no canal de Toco no YouTube, onde ele possui mais de 32.000 inscritos, mostram-no vestido com a fantasia enquanto brinca em um gramado, rola no chão e brinca de buscar.

Toco até enviou um vídeo de si mesmo se aventurando em público como um cachorro pela primeira vez. Os espectadores pareciam estar maravilhados com a estreia canina do homem enquanto ele desfilava por uma rua movimentada no clipe viral, que acumulou 1,7 milhão de visualizações.

Toco completou a fantasia com um arnês amarrado em seu abdômen peludo, mas admitiu que estava “nervoso” e “com medo” de se aventurar em público.

“Você se lembra dos seus sonhos de quando era pequeno? Você quer ser um herói ou um mago ”, escreveu ele no clipe, descrevendo seu sonho de cachorro como aparentemente “irrealista”.

“Lembro-me de escrever no meu livro de formatura do ensino fundamental que queria ser um cachorro e sair para passear.”

Como introdução ao seu hobby incomum, Toco respondeu a uma série de perguntas em um vídeo postado no ano passado, admitindo que sempre “teve um vago sonho de se tornar um animal” desde criança.

“Quando realizei esse sonho, foi assim que aconteceu”, escreveu ele no clipe, acrescentando que escolheu se tornar um collie devido à diferença de tamanho insignificante entre a raça e os humanos.

Zeppet , a empresa que fabricou a fantasia de collie de Toco, diz que levou 40 dias para criar o item de moda furry, que custou $ 2 milhões de ienes (US $ 14.161).

“Modelado a partir de um cachorro collie, ele reproduz a aparência de um cachorro real andando sobre quatro patas”, disse o porta-voz da empresa ao news.com.au.

Apesar de ganhar fama online com sua busca por filhotes, Toco esconde suas tendências incomuns da maioria de seus amigos e familiares.

“Raramente conto aos meus amigos porque tenho medo de que eles pensem que sou esquisito”, disse ele em entrevista separada ao Mirror . “Meus amigos e familiares pareciam muito surpresos ao saber que eu me tornei um animal.”

Enquanto isso, o japonês disse no ano passado que a maioria de seus colegas também não sabe que ele se veste de cachorro fora do trabalho.

“Não quero que meus hobbies sejam conhecidos, especialmente pelas pessoas com quem trabalho”, disse ele ao Daily Mail.

“Eles acham estranho eu querer ser um cachorro. Pela mesma razão pela qual não posso mostrar minha verdadeira face.”

