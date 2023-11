Homem que fez filha refém no aeroporto de Hamburgo é preso

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 05/11/2023 - 11:31 Para compartilhar:

Criança de 4 anos seria alvo de disputa de custódia. Segundo a polícia, suspeito armado invadiu área restrita com um automóvel e estacionou embaixo de um avião. Todos os voos foram cancelados.Após 18 horas de negociações com a polícia, o homem que invadiu o aeroporto de Hamburgo e fazia a filha de 4 anos refém se entregou e foi preso na tarde deste domingo (05/11), informou a corporação.

Ainda segundo a polícia, a criança passa bem.

Na noite do sábado, o homem rompeu barreiras de segurança com um automóvel e estacionou embaixo de um avião. O episódio levou ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens.

A corporação afirma que a menina feita refém seria alvo de uma disputa de custódia entre o homem de 35 anos e a mãe. Antes do incidente, a mulher havia procurado a polícia para relatar o sequestro.

Os policiais disseram que o homem entrou em uma área restrita do aeroporto por volta das 20h, jogando o carro que dirigia sobre um portão fechado do local. Ele disparou dois tiros para o alto e atirou dois objetos inflamáveis que a policia descreveu como "algo semelhante a coquetéis Molotov".

Um grande esquema policial foi acionado e todos os voos foram cancelados desde o sábado à noite. Segundo a administração do local, 27 voos foram afetados. Para o domingo estavam programados 286 voos com cerca de 35,5 mil passageiros, mas até o momento ainda não havia previsão de reabertura do local.

Durante as negociações, os policiais se comunicaram com o homem com a ajuda de um tradutor do idioma turco, embora ainda não tenha sido esclarecido se ele seria de nacionalidade turca ou membro da enorme comunidade de turcos que vive no país. Um psicólogo também participou das tratativas.

