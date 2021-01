Homem que explodiu a própria casa filmou preparação e publicou na internet

Na última terça-feira (05), Eric Lovison, de 44 anos, foi preso após explodir a própria casa e atingir seis policiais militares que estavam no imóvel. O homem ainda compartilhou nas redes sociais vídeos em que registrou a preparação da ação.

O suspeito foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal e tentativa de homicídio. Dos seis policiais feridos com a ação, quatro deles estão em estado grave, e um deles teve traumatismo craniano além das queimaduras.

Nos registros divulgados por Eric, é possível ouvi-lo afirmando que há combustível em todo o piso do imóvel. “Gasolina por todo o chão derrapando, gás aberto”, diz ele. No vídeo, o homem ainda abre a válvula de dois botijões de gás enquanto filma.

O acusado inicia a filmagem caminhando pela casa, registrando as cenas do piso molhado com o combustível. Na sequência, com uma das mãos segurando a câmera, ele registra a abertura da válvula e fala: “gás aberto”.

Eric ainda mandou mensagens para a mulher avisando que explodiria o imóvel e a ameaçou. Policiais militares que haviam chegado para atender uma ocorrência de briga de casal ficaram feridos com a explosão.

Segundo Camila Rosa Alves, a delegada responsável pelo caso, Eric nega as informações e afirma não saber o que aconteceu. Contudo, os policiais afirmam terem visto o homem ateando fogo na casa.

